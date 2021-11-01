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Вибори мера Харкова: на 9 дільницях виявили фальсифікацію протоколів

Автор: Сергій Пишкін

У Новобаварському районі Харкова виявили фальсифікацію протоколів. Порушення зафіксували на 9 дільницях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на громадську мережу "ОПОРА".

"Про це (про фальсифікацію - ред.) стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні ОПОРИ та протоколу Новобаварської районної у місті ТВК", - пише громадська мережа.

Зазначається, що представники ОПОРИ були спостерігачами на 19 дільницях Новобаварського району. Після порівняння отриманих протоколів з протоколами ТВК - виявилося, що на 9 дільницях були сфальшовані документи про результати виборів.

Фальсифікація відбулась на користь кандидата на посаду мера Ігоря Терехова. Водночас кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилась на 160 й 237, коли у Терехова їх кількість збільшилась на 397.

Порушення були виявлені на дільницях:

  • №631180;
  • №631193;
  • №631197;
  • №631201;
  • №631205;
  • №631211;
  • №631177;
  • №631189;
  • №631200.
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Харків