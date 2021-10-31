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Выборы в Харькове: когда появятся результаты голосования

Автор: Ирина Гамерская

Выборы мэра в Харькове проходят сегодня, 31 октября. Харьковчане выбирают нового главу города среди десяти кандидатов.

Подробнее о том, когда ждать результатов выборов в Харькове - в материале РБК-Украина ниже.

Результаты голосования Центризбирком должен объявить до 12 ноября 2021 года. Вместе с тем, уже сегодня после закрытия избирательных участков могут появиться предварительные данные - результаты проведенных экзитолов.

Если никто из 10 кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур выборов, в который выйдут два кандидата с наибольшим числом голосов.

Отметим, голосование на выборах в Харькове на данный момент продолжается. Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 8 вечера. После закрытия начнется подсчет голосов.

В этом году на избирательных участках обустроили пункты вакцинации от коронавируса. По данным местных СМИ, по состоянию на 14:00 в них привилось около 3000 человек. Кроме того, при входе на избирательный участок у харьковчан измеряют температуру.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что известно о кандидатах в мэры Харькова.

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