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Вибори у Харкові: коли з'являться результати голосування

Автор: Ирина Гамерская

Вибори мера у Харкові відбуваються сьогодні, 31 жовтня. Харків'яни обирають нового голову міста серед десяти кандидатів.

Докладніше про те, коли чекати на результати виборів у Харкові - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Результати голосування Центрвиборчком має оголосити до 12 листопада 2021 року. Водночас, вже сьогодні після закриття виборчих дільниць можуть з'явитися попередні дані - результати проведених екзитолів.

Якщо ніхто з 10 кандидатів не набере більше 50% голосів, буде призначено другий тур виборів, до якого вийдуть два кандидати з найбільшою кількістю голосів.

Зазначимо, голосування на виборах у Харкові наразі триває. Виборчі дільниці відкрилися о 8-й ранку і працюватимуть до 8-ї вечора. Після закриття розпочнеться підрахунок голосів.

Нинішнього року на виборчих дільницях облаштували пункти вакцинації від коронавірусу. За даними місцевих ЗМІ, станом на 14:00 в них прищепилося близько 3000 осіб. Крім того, на вході на виборчу дільницю у харків'ян вимірюють температуру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що відомо про кандидатів у мери Харкова.

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