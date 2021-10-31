Вибори у Харкові: коли з'являться результати голосування

Результати голосування Центрвиборчком має оголосити до 12 листопада 2021 року. Водночас, вже сьогодні після закриття виборчих дільниць можуть з'явитися попередні дані - результати проведених екзитолів.

Якщо ніхто з 10 кандидатів не набере більше 50% голосів, буде призначено другий тур виборів, до якого вийдуть два кандидати з найбільшою кількістю голосів.

Зазначимо, голосування на виборах у Харкові наразі триває. Виборчі дільниці відкрилися о 8-й ранку і працюватимуть до 8-ї вечора. Після закриття розпочнеться підрахунок голосів.

Нинішнього року на виборчих дільницях облаштували пункти вакцинації від коронавірусу. За даними місцевих ЗМІ, станом на 14:00 в них прищепилося близько 3000 осіб. Крім того, на вході на виборчу дільницю у харків'ян вимірюють температуру.