Рада поддержала обращение к мировому сообществу из-за выборов в Госдуму РФ

Верховная рада Украины поддержала обращение к мировому сообществу из-за подготовки выборов в Госдуму Российской Федерации на оккупированном Крыму, а также с привлечением жителей неподконтрольного Донбасса с российскими паспортами. Соответствующее постановление поддержали 318 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Принятым постановлением Рада признает, что намерение оккупационной власти провести 19 сентября 2021 выборы в Госдуму на территории Крыма, Севастополя, а также с привлечением жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами является нарушением Конституции и законодательства Украины.

Кроме того, проведение таких выборов нарушает устав ООН, заключительный акт ОБСЕ от 1 августа 1975 года, Будапештский меморандум, резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" N 68/262 и другие документы.

Постановлением нардепы одобрили обращение Верховной рады Украины в международные организации, правительства и парламенты зарубежных стран в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную думу России.