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Выборы в Госдуму РФ: в Украине открылись участки для голосования

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Киев, Воскресенье 19 сентября 2021 10:57
Выборы в Госдуму РФ: в Украине открылись участки для голосования Фото: в Украине открылись участки для голосования на российских выборах (ukraine.mid.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве открыли избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму РФ. Такие же участки открыли в Одессе, Харькове и Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Посольства России в Украине.

Отмечается, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8 часов утра.

"В посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, жителей ОРДЛО массово свозят в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму.

Отметим, в ОРДЛО массово раздают российские паспорта накануне выборов в Госдуму РФ.

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