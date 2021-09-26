Выборы в Германии: новый Бундестаг впервые соберется 26 октября

Бундестаг нового созыва, состав которого будет выбран на сегодняшних выборах в Германии, впервые соберется 26 октября. Учредительное заседание должно пройти в течение месяца после выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое радио deutschlandfunk .

Сообщается, что на этой учредительной сессии изберут председателя Бундестага и его заместителей. При этом подчеркивается, что 26 октября - это последний возможный день для учредительной сессии.

Отметим, согласно немецкому законодательству, новоизбранный Бундестаг впервые собирается не позднее, чем через 30 дней после выборов. Парламентские группы будут сформированы уже в ближайшие дни.