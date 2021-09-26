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Вибори в Німеччині: новий Бундестаг вперше збереться 26 жовтня

Автор: Сергей Новиков

Бундестаг нового скликання, склад якого буде обраний на сьогоднішніх виборах у Німеччині, вперше збереться 26 жовтня. Установче засідання має пройти протягом місяця після виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке радіо deutschlandfunk.

Повідомляється, що на цій установчій сесії оберуть голову Бундестагу і його заступників. При цьому підкреслюється, що 26 жовтня - це останній можливий день для установчої сесії.

Зазначимо, згідно з німецьким законодавством, новообраний Бундестаг вперше збирається не пізніше, ніж через 30 днів після виборів. Парламентські групи будуть сформовані вже найближчими днями.

Нагадаємо, сьогодні в Німеччині проходять парламентські вибори, вперше за 16 років без Ангели Меркель, яка залишає посаду канцлера.

РБК-Україна також писало про те, що відомо про кандидатів у канцлери Німеччини.

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