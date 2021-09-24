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Выборы в Германии: лидер "зеленых" обещает заблокировать "Северный поток-2"

Автор: Артем Горовенко

Накануне выборов в Германии лидер "зеленых" Анналена Бербок пообещала не допустить запуска "Северного потока-2". При условии, что войдет в состав нового немецкого правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesspiegel.

По ее словам, нельзя доверять заверениям Москвы в сохранении транзита газа через Украину после запуска проекта.

"Я бы их (разрешения на запуск "Северного потока-2", - ред.) не выдала", - отметила Бербок.

Напомним, Анналена Бербок является противником российского газопровода "Северный поток-2" и неоднократно критиковала сделку США и Германии.

В то же время ее оппонент и вероятный преемник Ангелы Меркель - Армин Лашет - выступает за запуск российского газопровода.

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ГерманияСеверный поток-2Выборы