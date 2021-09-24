Фото: Польша не будет иметь права вето при сертификации "Северного потока-2" (GettyImages)

Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода "Северный поток-2" в Германии. Однако она не будет иметь права вето.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".