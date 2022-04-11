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Выборы во Франции: проигравшие кандидаты призывают поддержать Макрона во втором туре

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На выборах президента Франции во второй тур проходят Эммануэль Макрон (27,60%) и Марин Ле Пен (23,41%). Получивший третий результат (21,95%) и выбывший из кампании кандидат от левых Жан-Люк Меланшон просит своих сторонников поддержать действующего главу государства на предстоящих голосованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV.

В своем выступлении после первого тура он призвал французов не отдавать за Ле Пен "ни единого голоса".

"Открывается новая страница борьбы... Я знаю ваш гнев, мои соотечественники. Не позволяйте ему заставлять вас совершать ошибки, которые были бы непоправимы! Не совершим ошибку и не собьемся с пути, как только вступим на путь... Решать вам. Мы знаем, за кого мы никогда не проголосуем. Вы не должны давать мадам Ле Пен ни единого голоса", - заявил глава партии "Непокоренная Франция" Меланшон.

Отметим, что многие другие кандидаты в президенты, уже выбывшие из гонки по итогам первого тура, также призывают французов поддержать Макрона во втором.

В частности, как сообщает Le Figaro, за действующего президента перед своими сторонниками уже высказались лидер "зеленых" Янник Жадо (4,58%), глава правых "Республиканцев" Валери Пекресс (4,79%), коммунист Фабьен Руссель (2,31%), социалистка, мэр Парижа Анн Идальго (1,74%).

В то же время за Ле Пен на втором туре призывает голосовать кандидат от ультраправых Эрик Земмур (7,05%).

Ранее сообщалось, что в одном из регионов Франции начались протесты после результатов первого тура президентских выборов.

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Марин Ле ПенЭммануэль МакронПрезидентские выборыВыборы во Франции