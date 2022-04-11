Во французском регионе начались протесты после результатов первого тура президентских выборов

Фото: протест в Ренн (скриншот с видео)

В воскресенье вечером несколько сотен человек вышли на демонстрацию во французском городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.