ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во французском регионе начались протесты после результатов первого тура президентских выборов

Новина українською →
Франция, Понедельник 11 апреля 2022 02:07
Во французском регионе начались протесты после результатов первого тура президентских выборов Фото: протест в Ренн (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье вечером несколько сотен человек вышли на демонстрацию во французском городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.

Около 500 человек, в основном молодежь, прошли маршем по улицам центра города, скандируя антикапиталистические и антифашистские лозунги.

"Молодежь тра**ет национал-фашизм, фашистскую династию Ле Пен", - скандировали участники митинга, которые вышли против пророссийского политика Марин Ле Пен (Национальное объединение).

Молодые люди разрушили уличную мебель и повредили окна банковских отделений. На площади в центре города загорелась также строительная техника, поэтому потребовалось вмешательство пожарных.

Напомним, что за президентское кресло во втором туре будут бороться действующий президент Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Мы также писали о том, Макрон хочет собрать доказательства военных преступлений России в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Выборы во Франции
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну