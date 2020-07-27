Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко назвала Крым "фактически российским"

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська заявила, что фактически Крым является российской территорией. В то же время, она сказала, что юридически он является украинским.

Об этом она сказала в интервью "Еврорадио".

Тихановська подчеркнула, что ей "больно", что в Украине "была война", а вопрос Крыма "разделяет людей".

"Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше", - сказала кандидат в президенты Беларуси.

Как известно, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Всего там зарегистрированы пять кандидатов - действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Ранее сообщалось, что Тихановська вывезла детей в Евросоюз из-за угрозы того, что власть может их отобрать.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия Беларуси не зарегистрировала одного из главных конкурентов действующей власти Виктора Бабарыка.