Выборы в Беларуси: штаб Тихановской выступил против пересчета голосов

Штаб главной опонентки действующей власти Беларуси Светланы Тихановской выступает против проведения второго тура выборов. Также штаб выступает против пересчета голосов.

Об этом пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она выразила уверенность в том, что мировое сообщество признает Тихановскую законным президентом.

"Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в жгут бюллетени. Мы знаем, что бюллетени уничтожены", - сказала она.

Напомним, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.

Ранее сообщалось, что по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.

Также отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, о чем договорился с президентом РФ Владимиром Путиным.