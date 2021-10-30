Выборы 31 октября: можно ли проголосовать с паспортом в "Дии"
Фото: участки не обеспечены устройствами для проверки е-паспортов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во время выборов 31 октября, избиратели смогут получить бюллетень только при наличии паспорта-книжечки или id-карты. Участки не снабдили необходимыми устройствами для считывания информации е-паспорта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Во избежание недоразумений, ЦИК просит избирателей приходить в избирательные участки с паспортами-книжечками или id-картами.
"УИК, ОИК и ТИК, к сожалению, не обеспечены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта", - пишет пресс-служба.