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Выборы 31 октября: можно ли проголосовать с паспортом в "Дии"

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Суббота 30 октября 2021 20:45
Выборы 31 октября: можно ли проголосовать с паспортом в "Дии" Фото: участки не обеспечены устройствами для проверки е-паспортов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время выборов 31 октября, избиратели смогут получить бюллетень только при наличии паспорта-книжечки или id-карты. Участки не снабдили необходимыми устройствами для считывания информации е-паспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во избежание недоразумений, ЦИК просит избирателей приходить в избирательные участки с паспортами-книжечками или id-картами.

"УИК, ОИК и ТИК, к сожалению, не обеспечены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта", - пишет пресс-служба.

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