Вибори 31 жовтня: чи можна проголосувати з паспортом в "Дії"
Фото: дільниці не забезпечені пристроями для перевірки е-паспортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Під час виборів 31 жовтня, виборці зможуть отримати бюлетень лише при наявності паспорта-книжечки або id-карти. Дільниці не забезпечили необхідними пристроями для зчитування інформації е-паспорта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.
З метою уникнення непорозумінь, ЦВК просить виборців приходити до дільниць з паспортами-книжечками або id-картами.
"ДВК, ОВК та ТВК, на жаль, не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта", - пише пресслужба.