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Вибори 31 жовтня: чи можна проголосувати з паспортом в "Дії"

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Субота 30 жовтня 2021 20:45
Вибори 31 жовтня: чи можна проголосувати з паспортом в "Дії" Фото: дільниці не забезпечені пристроями для перевірки е-паспортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час виборів 31 жовтня, виборці зможуть отримати бюлетень лише при наявності паспорта-книжечки або id-карти. Дільниці не забезпечили необхідними пристроями для зчитування інформації е-паспорта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.

З метою уникнення непорозумінь, ЦВК просить виборців приходити до дільниць з паспортами-книжечками або id-картами.

"ДВК, ОВК та ТВК, на жаль, не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта", - пише пресслужба.

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