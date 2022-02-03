Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"

Верховная рада может пополниться еще одним "мажоритарщиком". Из-за гибели народного депутата Антона Полякова в октябре прошлого года в 206 округе объявили перевыборы. Уже через два месяца, 27 марта, жители Черниговской области отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать нового представителя в парламенте.

На вакантное место под куполом пока что не так уж много претендентов. Но учитывая то, что официально кампания стартовала только неделю назад, круг желающих получить мандат может еще расшириться.

Центр этого округа расположен в Чернигове, где сильные позиции и высокий рейтинг у действующего мэра города Владислава Атрошенко. Так что любой кандидат, идущий под его "покровительством", наверняка получит неплохую базу поддержки.

Эти выборы также примечательны тем, что могут стать плацдармом для возвращения УДАРа и Виталия Кличко в общенациональную большую политику. У партии столичного мэра есть шансы завести своего нардепа в парламент, если "Слуга народа" не попытается этому помешать. Если же президентская команда вступит в схватку за округ, то кампания, как считают политические аналитики, может оказаться достаточно острой.

Первый после первого

В состав 206 округа входит Новозаводской район Чернигова, где проживает около половины избирателей, и еще 11 соседних общин. Начиная с 2012 здесь дважды побеждал Владислав Атрошенко, но в 2015 году он пошел в мэры Чернигова, отказавшись от депутатского мандата.

Его место в Раде жители отдали киевскому застройщику Максиму Микитасю, который участвовал в выборах при поддержке рейтингового городского головы. Во время досрочных выборов 2019 года столичный бизнесмен уступил первенство кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.

Тогда СН также взяла в этом округе лидерство по количеству полученных голосов, как и, впрочем, на большинстве территории страны. Но уже спустя год черниговский мэр сумел восстановить свой политический вес в регионе.

Владислав Атрошенко смог вернуть влияние в Чернигове (фото: facebook.com / vladatroshenko)

На местных выборах в 2020 году Атрошенко переизбрался на вторую каденцию в первом туре, набрав 77,5% голосов. А его партия "Родной дом", созданная незадолго до кампании, получила первое место на выборах в Черниговский городской и областной советы.

В июле прошлого года эта политсила подписала меморандум о сотрудничестве с УДАРом. Стороны договорились о совместном участии в следующих парламентских выборах на базе партии киевского мэра. Черниговскую областную организацию УДАРа возглавил многолетний соратник Атрошенко – Александр Ломако.

В конце января руководители общин, расположенных в области, во главе с мэром Чернигова выдвинули его своим кандидатом на выборах по 206 округу. Но, вероятно, в самом бюллетене рядом с его фамилией субъектом выдвижения будет указан УДАР. Собеседники, знакомые с ходом кампании, называют Ломако одним из ключевых фаворитов предстоящей гонки.

Он был вторым номером в списке "Родного дома" сразу после Атрошенко на последних местных выборах в горсовет. Поскольку партия получила большинство мандатов, Ломако отошла должность секретаря. С 2010 по 2016 год он возглавлял местный телеканал "Дитинець", который связывают с Атрошенко. А после того как тот стал мэром, Ломако пять лет проработал его замом.

Неофициальную часть кампании он запустил еще несколько месяцев назад, говорит аналитик движения "Чесно" Игорь Фещенко, который ведет наблюдение за выборами в 206 округе. Город заполонила наружная реклама с изображением кандидата. Почти на каждой остановке общественного транспорта "Чесно" зафиксировало плакаты и борды с новогодними поздравлениями от Атрошенко и Ломако.

То, что эту рекламу местная власть размещала бесплатно, свидетельствует о признаках использования админресурса, отметил Фещенко. К тому же она развешена не только в городе, но и примерно за 50 км от него.

Благотворительный фонд "Поліський оберіг", который использовал Атрошенко во время своей кампании в 2015 году, теперь развернул работу в поддержку его ставленника. А на коммунальном и частных телеканалах Чернигова транслируют множество лестных сюжетов о деятельности мэра и Ломако. Его штабисты выстраивают кампанию так, чтобы акцентировать внимание на связи кандидата с Атрошенко, учитывая его популярность в городе.

"На наружной рекламе они изображены рядом. Если есть джинсовый сюжет на каком-то телеканале, то в нем транслируют комментарии Атрошенко и Ломако. Кличко также стало больше на коммунальном и частных каналах города. Скорее всего, он и УДАР выстраивают региональные союзы с прицелом на парламентские выборы 2023 года. И один из этих союзов уже оттачивается в 206 округе", – сказал РБК-Украина Игорь Фещенко.

Ломако позиционируют как соратника Атрошенко (фото: Рух Чесно)

Для Кличко эта кампания может стать маркерной, так как его партия сейчас не представлена в парламенте. Если Ломако победит, это можно расценивать как первый шаг к возвращению УДАРа в общенациональную политику, к чему, собственно, сейчас и стремится киевский мэр.

Особенности этой кампании добавляют масса обысков, проведенные Госбюро расследований на коммунальных и частных предприятиях Чернигова. Под конец года правоохранители взялись проверять причастность местных чиновников и структур, якобы связанных с мэром, к растрате и хищению городских средств. Этих обысков было аномально много, уточнил Фещенко.

Атрошенко и Ломако заявляют, что интерес ГБР – это якобы политическое давление со стороны власти из-за кампании в 206 округе и союза с Кличко.

Почти весь прошлый год столичный мэр также сталкивался с постоянными визитами правоохранителей в КГГА и на коммунальные предприятия. Кличко считал, что так правящая команда пытается усложнить ему жизнь, видя в нем потенциального соперника на президентских выборах. Во власти от этой версии отмахивались.

Черниговский фронт

Пока наверняка неизвестно, кто пойдет на выборы от "Слуги народа" и пойдет ли кто-то вообще. Примеры последних кампаний показали: партия либо выдвигает кандидата, у которого есть шанс победить, либо совсем не участвует в гонке. Если СН найдет такую фигуру, то в 206 округе может открыться новая линия фронта в противостоянии власти и Кличко.

"Если оценивать шансы, у кого их больше: у того, кто начал кампанию в феврале, или у того, кто стартовал еще в октябре? Фаворитом явно выглядит Ломако. Поэтому при таких обстоятельствах, если "Слуга народа" не найдет кого-то супер-неожиданного, узнаваемого и очень рейтингового, то очень вероятно, что они совсем не будут выдвигать своего кандидата", – рассуждает Игорь Фещенко.

Министра агрополитики Романа Лещенко называют возможным кандидатом от СН (фото: Roman Leshchenko / wikipedia.org)

Местные СМИ и собеседники издания в разных лагерях называли нескольких кандидатов, которые могут пойти от "Слуги народа" или заручиться ее негласной поддержкой. По одной из версий, которую публикуют региональные медиа – СН выдвинет областного депутата Виталия Свириденко – брата первого вице-премьера Юлии Свириденко.

"Говорят о министре аграрной политики Романе Лещенко. Но это все на уровне слухов, которые, в частности, я слышал и от Ломако. Также ходят разговоры о Максиме Микитасе. Это если говорить о людях, которые потенциально могли бы рассчитывать на значительный результат или на победу", – сказал Фещенко.

Версия о Лещенко основывается на том, что в команде Зеленского не сильно довольны его работой на должности министра. Его могли бы отправить сражаться за округ, а тем временем под предлогом большой нагрузки из-за кампании лишить кресла в Кабмине.

РБК-Украина обратилось за комментарием к Лещенко и Микитасю, но на момент выхода материала не получило ответа. В то же время мы получили подтверждение от третьего потенциального кандидата – президента футбольного клуба "Десна" Владимира Левина, который сказал изданию, что планирует идти на выборы от "Слуги народа". Раньше он был депутатом Киевсовета от партии Петра Порошенко, но сам Левин подчеркнул, что не является членом "Евросолидарности".

"Слуга народа" должна окончательно решить, какую кандидатуру они выдвигают. Одна из кандидатур – моя. Моя задача – построить в Чернигове стадион имени Гагарина, для этого объект нужно ввести в программу "Большое строительство". Без поддержки власти реализовать этот проект не удастся. Наши интересы в данном случае с ними полностью совпадают. Этот вопрос мы с ними обсудили. Остается ответ с их стороны", – объяснил РБК-Украина Левин.

В "Слуге народа", в свою очередь, сказали изданию, что решения о кандидате у них еще нет.

"Согласно календарному плану по проведению промежуточных выборов народного депутата в 206-м округе, выдвижение кандидатов от политических сил длится до 14 февраля. Партия еще не принимала решений на этот счет. Когда они будут – мы о них проинформируем", – ответила изданию спикер партии Юлия Палийчук.

СН может выдвинуть и президента ФК "Десна" Владимира Левина (фото: facebook.com / chernihiv.kisel)

Что касается остальных политсил, имеющих рейтинговые позиции в регионе, то об их кандидатах ясности еще меньше. Местные СМИ сообщали, что возможным выдвиженцем от "Европейской солидарности" может стать депутат Черниговского горсовета Марина Рейко, которая уже баллотировалась в Раду от этого округа в 2019 году. Тогда она получила шестое место и почти 5% голосов.

Двое собеседников в руководстве "Евросолидарности" отметили, что сейчас продолжаются переговоры по вопросу довыборов. Один из источников допустил, что партия Петра Порошенко может поддержать кандидата, согласованного несколькими политсилами.

Сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов сказал РБК-Украина, что его партия будет поддерживать кандидатуру депутата облсовета Александра Демиденко.

"Батькивщина" тоже собирается участвовать в довыборах в Чернигове, говорит заместитель главы этой политсилы Иван Крулько.

"У нас будет кандидат от нашей партии. Сейчас идет окончательное согласование. В ближайшее время мы официально назовем имя кандидата", – отметил нардеп. Местные онлайн-ресурсы полагают, что им может стать Дмитрий Никитин, чьи борды уже появились в Чернигове.

О выдвижении своих кандидатов уже объявили в "Национальном корпусе" – от них по округу пойдет лидер местной ячейки партии Александр Тарнавский.

Если говорить о равенстве участников избирательного процесса в 206 округе, то его там точно не просматривается, отмечает Фещенко. С одной стороны, есть кандидат от местной элиты, главные козыри которого – поддержка популярного мэра и возможность подключить к борьбе админресурс. С другой – никто другой масштабной кампании пока не ведет. Но, пожалуй, место для интриги все же остается.