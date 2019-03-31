Выборы 2019: в Минюсте напомнили, как проголосовать не по прописке во втором туре

Министр юстиции Украины Павел Петренко напомнил, как проголосовать во втором туре выборов президента Украины не по прописке. Об этом он сообщил во время выступления на украинском телеканале.

По его словам, не позднее, чем за пять дней, избирателям нужно будет еще раз обратиться к соответствующим центрам регистрации и подтвердить свое новое место голосования.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за пять дней, вам нужно будет еще раз обратиться к соответствующим центрам регистрации и подтвердить свое новое место голосования", - заявил он.

Напомним, общее количество граждан Украины, которые изменили место голосования в первом туре президентских выборов 2019, превысило 300 тысяч человек.

Явка на выборах 2019, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20 часов воскресенья, 31 марта, составила 63,99% в 74 округах.

Избирательные участки на выборах президента Украины 2019 открылись 31 марта в 08:00. Как отмечается, в Донецкой области явка составила 60,74%, а в Луганской - 62,14%. В Днепропетровской области - 68,54%. Явка избирателей в Киевской области составила 66,92%.