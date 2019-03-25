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Выборы 2019 будут освещать СМИ из более двух десятков стран


Выборы президента 2019 будут освещать журналисты из 23 стран мира

Выборы 2019 будут освещать журналисты из 23 стран мира. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает РБК-Украина.

Сообщается, что на освещение выборов аккредитовано всего 948 представителей 138 СМИ. В частности, аккредитовали 75 украинских СМИ и 63 зарубежных изданий из 23 стран, в том числе, США,  Канады, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Австралии и Норвегии.

Например, выборы будут освещать три японские газеты, государственное телевидение Китая, международное арабское издание Al Jazeera и пакистанские газеты. Также на выборах в Украине будут работать СМИ Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Эстонии и Грузии.

Отметим, количество аккредитованных СМИ на выборах 2019 почти вдвое меньше, чем на выборах президента 2014 года, когда ЦИК аккредитовал 248 СМИ и почти 1600 журналистов.

 

Фото: скриншоты с сайта ЦИК

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал более двух тысяч наблюдателей на выборах в Украине.

Отметим, в Центризбиркоме также рассказали о крупнейших избирательных участках за рубежом.

 

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