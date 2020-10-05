После выборов в Киргизии начались протесты, спецназ оцепил дом правительства

После парламентских выборов в Киргизии в Бишкеке вспыхнули многотысячные акции. Несколько партий проводят митинги несогласия с итогами голосования.

Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Сообщается, что акцию проводят пять партий "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман Нуру" и "Ордо", ранее они подписали резолюцию об объединении. Кроме того, партии "Республика" и "Ата Мекен" тоже заявили о несогласии с результатами выборов и сообщили, что сегодня проведут свой митинг.

Отметим, вчера в Киргизии прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш 7-го созыва. На 120 мандатов претендовали чуть меньше двух тысяч кандидатов от 16 партий. Уже подсчитано более 98% голосов, барьер преодолели только четыре партии:

"Биримдик" - 24,5%;

"Мекеним Кыргызстан" - 23,88%;

"Кыргызстан" - 8,76%;

"Бутун Кыргызстан" - 7,13%.

Также местные СМИ сообщают, что здание правительства оцепил спецназ. А митинги несогласных с итогами выборов проходят также в Таласе и Нарыне.

Напомним, накануне очередные массовые акции прошли в Беларуси, сообщалось о сотнях задержанных, в том числе журналистах.

В Минске протестующих разгоняли водометами, в других городах силовики также принимали жесткие меры.