Після виборів в Киргизії почалися протести, спецназ оточив будинок уряду

Після парламентських виборів в Киргизії у Бішкеку почалися багатотисячні акції. Кілька партій проводять мітинги незгоди з підсумками голосування.

Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

Повідомляється, що акцію проводять п'ять партій "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" і "Ордо", раніше вони підписали резолюцію про об'єднання. Крім того, партії "Республіка" і "Ата Мекен" теж заявили про незгоду з результатами виборів і повідомили, що сьогодні проведут свій мітинг.

Зазначимо, вчора в Киргизії пройшли вибори депутатів до Жогорку Кенеш 7-го скликання. На 120 мандатів претендували трохи менше двох тисяч кандидатів від 16 партій. Вже підраховано понад 98% голосів, бар'єр подолали тільки чотири партії:

"Бірімдік" - 24,5%;

"Мекеним Киргизстан" - 23,88%;

"Киргизстан" - 8,76%;

"Бутун Киргизстан" - 7,13%.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що будівлю уряду оточив спецназ . А мітинги незгодних з результатами виборів проходять також в Таласі та Нарині.

Нагадаємо, напередодні чергові масові акції пройшли в Білорусі, повідомлялося про сотні затриманих, в тому числі журналістів.

У Мінську протестувальників розганяли водометами, в інших містах силовики також вживали жорстких заходів.