На выборах в США досрочно проголосовали 75 млн человек

В Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали 75 миллионов человек. Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.

Соответствующие подсчеты, опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

Из этого количества по почте проголосовали 49,4 миллиона человек, а 25,6 млн пришли на участки лично.

Лидеры по досрочному голосованию штаты Техас (8,2 миллиона человек), Калифорния (7,9 миллиона) и Флорида (6,9 миллиона).

Напомним, сегодня кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден досрочно проголосовал на выборах. Он голосовал в здании государственной администрации Карвел в своем родном городе Уилмингтон в штате Делавэр.

Отметим, на выборах 3 ноября будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Также РБК-Украина писало, что 24 октября на всеобщих выборах досрочно проголосовал действующий президент США Дональд Трамп.