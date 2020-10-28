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На виборах у США достроково проголосували 75 млн осіб

Автор: Роман Тверденко

У Сполучених Штатах на майбутніх виборах достроково проголосували 75 мільйонів чоловік. Загальні вибори в США відбудуться 3 листопада.

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Відповідні підрахунки, опубліковані на порталі United States Elections Project, створеному професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

З цієї кількості поштою проголосували 49,4 мільйона чоловік, а 25,6 млн прийшли на дільниці особисто.

Лідери з дострокового голосування штати Техас (8,2 мільйони чоловік), Каліфорнія (7,9 мільйони) і Флоріда (6,9 мільйони).

Нагадаємо, сьогодні кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден достроково проголосував на виборах. Він голосував в будівлі державної адміністрації Карвел у своєму рідному місті Вілмінгтон в штаті Делавер.

Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віце-президент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Також РБК-Україна писало, що 24 жовтня на загальних виборах достроково проголосував чинний президент США Дональд Трамп.

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