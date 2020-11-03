На выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек

Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах проходят всеобщие выборы. На них досрочно проголосовали более 100 млн человек.

Об этом сообщает CNN.

Эти голоса составляют более 47% от общего числа избирателей. В 21 штатах и ​​Вашингтоне проголосовали уже более половины избирателей.

По меньшей мере в шести штатах, а именно, в Техасе, Гавайях, Неваде, Вашингтоне, Аризоне и Монтане, явка уже превысила общую явку на всеобщих выборах 2016 года.

Еще в семи штатах досрочно проголосовали около 90% от числа избирателей, которые в целом приняли участие в голосовании в 2016 году. Это Северная Каролина, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджия, Флорида и Теннесси.

Напомним, кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден досрочно проголосовал на выборах. Он голосовал в здании государственной администрации Карвел в своем родном городе Уилмингтон в штате Делавэр.

Кроме того, 24 октября на всеобщих выборах досрочно проголосовал действующий президент США Дональд Трамп.

Отметим, что в Вашингтоне полиция перешла на режим повышенной готовности в связи с возможными беспорядками после выборов в США.