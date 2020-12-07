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На выборах в Румынии в оппозиционной и правящей партии примерно одинаковое количество голосов

Автор: Инна Собора

В Румынии 6 декабря прошли парламентские выборы. Две ведущие политические силы - оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD) и правящая Национальная либеральная партия (PNL) - набирают примерно одинаковое количество голосов.

Об этом пишет Reuters.

Результаты экзит-поллов противоречат друг другу. Так, опрос CURS-Avangarde показывает победу оппозиции (30,5 процентов против 29).

В то же время, по данным опроса на выходе из избирательных участков, проведенного компанией INSOMAR, победу на выборах одерживает правящая PNL (32 против 28 процентов).

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По данным двух экзитполов, на третьем месте примерно с 16 процентами - эко-либеральный "Альянс-2020 USR-Plus". Политсила намерена войти в коалицию с правящей партией.

Действующий премьер-министр Румынии Людовик Орбан после закрытия избирательных участков выразил уверенность в том, что его партия "является победителем этих выборов".

Явка составила 31,84 процента, что является самым низким показателем с 1989 года.

Напомним, Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. ЦИК Молдовы уже утвердила результаты голосования, но Конституционный суд пока не признал.

РБК-Украина писало, что 6 декабря в Молдове прошли масштабные протесты с требованием роспуска парламента и досрочных выборов.

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