ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На виборах у Румунії у опозиційної та правлячої партії приблизно однакова кількість голосів

Автор: Инна Собора

У Румунії 6 грудня пройшли парламентські вибори. Дві провідні політичні сили - опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) та правляча Національна ліберальна партія (PNL) - набирають приблизно однакову кількість голосів.

Про це пише Reuters.

Результати екзит-полів суперечать один одному. Так, опитування CURS-Avangarde показує перемогу опозиції (30,5 відсотків проти 29).

Водночас, за даними опитування на виході із виборчих дільниць, проведеного компанією INSOMAR, перемогу на виборах здобуває правляча PNL (32 проти 28 відсотків).

Популярні новини

За даними двох екзитполів, на третьому місці приблизно з 16-ма відсотками - еко-ліберальний "Альянс-2020 USR-Plus". Політсила має намір увійти в коаліцію з правлячою партією.

Чинний прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан після закриття виборчих дільниць висловив упевненість у тому, що його партія "є переможцем цих виборів".

Явка становила 31,84 відсотка, що є найнижчим показником з 1989 року.

Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови. ЦВК Молдови вже затвердила результати голосування, але Конституційний суд їх поки що не визнав.

РБК-Україна писало, що 6 грудня в Молдові пройшли масштабні протести з вимогою розпуску парламенту і дострокових виборів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Румыниявыборы