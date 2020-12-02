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Конституционный суд Молдавии отложил признание выборов президента

Кишинев, Среда 02 декабря 2020 15:54
Конституционный суд Молдавии отложил признание выборов президента
Фото: Конституционный суд Молдовы (moldova.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд Молдовы пока не может рассмотреть вопрос признания результатов выборов президента страны. Решение затягивается из-за продолжающихся судебных процессов, связанных с выборами.

Об этом сообщает молдавское агентство Newsmaker.

Решение о признании результатов второго тура президентских выборов, согласно закону, Конституционный суд Молдовы должен был принять в течение 10 дней после получения протоколов от Центральной избирательной комиссии, однако не раньше, чем суды закончат рассматривать все жалобы.

Результаты выборов ЦИК Молдовы утвердил еще 20 ноября, то есть десятидневный срок истек 30 ноября, однако решение КС до сих пор нет.

Напомним, что во втором туре президентских выборов в Молдове победила бывшая премьер-министр страны Майя Санду. Она обошла действующего президента Игоря Додона.

Как писало РБК-Украина, инаугурация Санду должна состояться в декабре 2020 года. Из-за пандемии коронавируса церемония инаугурации не будет многолюдной.

Кроме того, после инаугурации Санду планирует посетить Украину. По ее словам, поездка в Киев и встреча с президентом Владимиром Зеленским ожидаются в январе 2021 года.

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