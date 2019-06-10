На выборах в Раду проходят пять партий, - рейтинг

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то больше всего голосов получила бы партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 48,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Кроме того, в парламент проходят:

"Оппозиционная платформа - За життя" - 11,8%;

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" ("Европейская солидарность") - 8,1%;

"Батькивщина" - 7,8%;

"Голос" - 5,6%.

Отметим, данные КМИС совпадают с результатами опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 29 мая -3 июня.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 26 мая по 7 июня 2019 года. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.