На выборах в Раду могут пройти от четырех до восьми партий

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди всех партий рейтинг падает только у "Слуги народа"

Если бы досрочные выборы в Верховную раду проходили в ближайшее время, 5%-й барьер преодолели бы четыре партии. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, в парламент попали бы "Слуга народа" (39,1% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, -4,1% по сравнению с 2019 годом), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (15,6% по сравнению с 2019 годом +2,5%), "Европейская солидарность" (10,8% по сравнению с 2019 годом +2,7%), ВО "Батькивщина" (9% по сравнению с 2019 годом +0,8%).

Близки к проходному барьеру "Сила и Честь" (4,6% по сравнению с 2019 годом +0,8%) и Радикальная партия (4,2% по сравнению с 2019 годом +0,2%), ВО "Свобода "(3,4% по сравнению с 2019 годом +1,2%)," Оппозиционный блок "(3,4% по сравнению с 2019 годом +0,3%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 8 по 18 февраля среди 2038 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 36% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" - 13%, за ВО "Батькивщина" - 10%, за партию "Сила и честь "- 5%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в первом туре выборов за Владимира Зеленского готовы голосовать 44,2% среди тех граждан, кто определился с кандидатом.