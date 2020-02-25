За Зеленского готовы проголосовать 44% избирателей

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленского поддерживают 24,8% среди всех респондентов и 44,2% среди тех, кто придет на выборы

В первом туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского готовы проголосовать 24,8% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, среди всех украинцев 7,3% готовы поддержать Юрия Бойко, 6,5% - Петра Порошенко.

В то же время, среди тех граждан, кто определился с кандидатом, за Зеленского готовы голосовать 44,2% респондентов, за Бойко - 13,1%, за Порошенко - 11,6%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 8 по 18 февраля среди 2038 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 40,1% (среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

Напомним, данные опроса Центра Разумкова свидетельствуют, что в феврале 2020 президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 51,5% граждан. Уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 ˗ тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли ˗ только 13,5%, в феврале 2020 ˗ соответственно 51,5% и 41%.