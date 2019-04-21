На выборах в прифронтовой Марьинке наблюдается невысокая явка

На выборах 2019 в прифронтовой Марьинке Донецкой области наблюдается невысокая явка. Об этом с места событий сообщает РБК-Украина.

Отметим, выборы в Марьинке проходят буквально в 400 метрах от линии фронта. Военные посменно приезжают с позиций и отдают свой голос, спецучастки возле линии разграничения открылись вовремя.

По состоянию на 12:00 наблюдается невысокая явка избирателей, в среднем до 20%. При этом со стороны оккупированного Донецка слышны взрывы и автоматная стрельба.

Фото: выборы в Марьинке (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что на окружные участки в Мариуполе Донецкой области стянули бронированную технику. Меры безопасности усилены из-за близости города к линии разграничения.

По состоянию на полдень по всей Украине в правоохранительные органы поступили более 180 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. В основном они касаются незаконной агитации, выноса бюллетеней и угроз. Отметим, до сих пор не открыт один избирательный участок в прифронтовом Лебединском. ЦИК пытается принять меры, чтобы дать возможность жителям поселка проголосовать. Члены местной избирательной комиссии в Лебединском отказываются работать на участке.