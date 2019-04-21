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В МВД рассказали об усиленных мерах на выборах

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 10:05
В МВД рассказали об усиленных мерах на выборах
Фото: Сергей Яровой (РБК-Украина)

Выборы в Украине охраняют более 130 тыс. силовиков

Охрану порядка на втором туре выборов в Украине обеспечивают более 130 тыс. силовиков. Об этом на брифинге сообщил первый замглавы Министерства внутренних дел Сергей Яровой, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ярового, к охране порядка на выборах привлекли более 130 тыс. представителей полиции и Национальной гвардии.

"Вся авиации приведена в готовность для действий моментально реагирования. В нашем штабе работает группа коммуникации", - отметил он.

Он также добавил, что оперативно отслеживается информация о нарушениях.

"Наша задача - профессионально отслеживать. Состоялись дебаты, мы видели, что было напряжение, связанное с этим событием", - сказал Яровой.

Напомним, ранее сообщалось, что на окружные участки в Мариуполе стянули бронированную технику. Меры безопасности усилены из-за близости города к линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, гражданская сеть ОПОРА уже зафиксировала первые нарушения на выборах. В частности, нарушения связаны с недопуском наблюдателей, нехваткой урн для голосования и опозданием с открытием участков.

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