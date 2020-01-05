В Хорватии проходит второй тур президентских выборов

Иллюстративное фото (pixabay.com/Websi)

В первом туре лидировал Зоран Миланович

В Хорватии 5 января стартовал второй тур президентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как известно, в первом туре лидировал бывший премьер-министр и лидер Социал-демократов Зоран Миланович. Ему удалось набрать 29,5% голосов. Действующий президент Колинда Грабар-Китарович заняла второе место с результатом 26,7% голосов.

Грабар-Китарович баллотируется на второй срок. В 2015 году она стала первой в истории Хорватии женщиной-президентом.

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за границей. Население республики составляет 4,1 млн человек.

Напомним, 24 ноября в Румынии прошел второй тур президентских выборов, на которых победу одержал действующий лидер страны Клаус Йоханнис.

Ранее сообщалось, что в Израиле истек срок, отведенный депутатам Кнессета (однопалатного парламента) на формирование правительственной коалиции, из-зачего парламент считается распущенным.