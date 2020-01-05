ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хорватии проходит второй тур президентских выборов

Новости » Политика     05.01.2020 - 09:38
В Хорватии проходит второй тур президентских выборов
Иллюстративное фото (pixabay.com/Websi)

В первом туре лидировал Зоран Миланович

В Хорватии 5 января стартовал второй тур президентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как известно, в первом туре лидировал бывший премьер-министр и лидер Социал-демократов Зоран Миланович. Ему удалось набрать 29,5% голосов. Действующий президент Колинда Грабар-Китарович заняла второе место с результатом 26,7% голосов.

Грабар-Китарович баллотируется на второй срок. В 2015 году она стала первой в истории Хорватии женщиной-президентом.

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за границей. Население республики составляет 4,1 млн человек.

Напомним, 24 ноября в Румынии прошел второй тур президентских выборов, на которых победу одержал действующий лидер страны Клаус Йоханнис.

Ранее сообщалось, что в Израиле истек срок, отведенный депутатам Кнессета (однопалатного парламента) на формирование правительственной коалиции, из-зачего парламент считается распущенным.

Действующего президента Афганистана признали победителем выборов В Венесуэле перед выборами позволили голосовать депутатам в изгнании
Новости Украины выборыХорватия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь