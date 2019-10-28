На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес

Фото: Альберто Фернандес (twitter.com/alferdez)

За Альберто Фернандеса проголосовали 47,29% избирателей. Он набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре

Оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес лидирует на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные Национальной избирательной палаты после подсчета голосов с 73,03% участков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Согласно этим данным, за Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,29% избирателей. За действующего президента Маурисио Макри, представляющего правоцентристские силы, было отдано 41,30% голосов.

Третье место занимает экс-министр экономики Роберто Лаванья, которого поддержали 6,14% избирателей.

На высший государственный пост претендовали шесть кандидатов. Основная борьба развернулась между действующим президентом Аргентины Маурисио Макри и оппозиционным кандидатом Альберто Фернандесом, бывшим главой правительства. По данным властей, явка превысила 80%.

Для победы в первом туре кандидату в президенты, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов.

Напомним, на региональных выборах в федеральной земле Тюрингия в Германии лидирует партия "Левые".

Также РБК-Украина писало, что в Британии оппозиция готова поддержать просьбу премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах.