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"Левые" лидируют на региональных выборах в Германии

Новости » Политика    27.10.2019 - 20:19
"Левые" лидируют на региональных выборах в Германии
Иллюстративное фото (twitter.com/ndaktuell)

В федеральной земле Тюрингия лидирует партия "Левые"

На региональных выборах в федеральной земле Тюрингия в Германии лидирует партия "Левые". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзитполов, которые опубликовала телекомпания ZDF.

Согласно этой информации, партия набирает 30% голосов избирателей. Второе место с 23% занимает "Альтернатива для Германии", третье - Христианско-демократический союз (ХДС), который, по предварительным данным, набрал 22%. На четвертом месте с большим отрывом идет Социал-демократическая партия (СДПГ) с 8%. "Союз-90/Зеленые" и Свободная демократическая партия получили 5,5 и 5,4% соответственно.

Напомним, сегодня, 27 октября, в Тюрингии проходят выборы в ландтаг - региональный парламент, участие в них могут принять 1,7 млн человек. По данным властей, по состоянию на 14:00 явка составила 42,2% не считая тех, кто проголосовал по почте.

Ранее представители Государственной думы и администрации президента России принимали участие во вмешательстве в парламентские выборы в Германии. В расследовании BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica говорилось, что представители российских властей разрабатывали стратегию победы на выборах в немецкий парламент для кандидата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера. В частности, в апреле 2017 года помощник депутата от "Единой России" Виктора Шрейдера Петр Премьяк написал письмо чиновникам АП, в котором описал методы работы на выборах в Германии. Адресатами письма были начальник управления АП России по внешней политике Александр Манжосин и начальник департамента Управления президента по внешней политике Сергей Соколов.

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