На виборах президента Аргентини лідирує опозиціонер Фернандес

Фото: Альберто Фернандес (twitter.com/alferdez)

За Альберто Фернандеса проголосували 47,29% виборців. Він набирає необхідну кількість голосів для перемоги в першому турі

Опозиційний кандидат в президенти Аргентини Альберто Фернандес лідирує на виборах глави держави. Про це свідчать дані Національної виборчої палати після підрахунку голосів з 73,03% дільниць, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Todo Noticias.

Згідно з цими даними, за Фернандеса, який представляє лівоцентристську коаліцію, проголосували 47,29% виборців. За чинного президента Маурісіо Макрі, який представляє правоцентристські сили, було віддано 41,30% голосів.

Третє місце посідає екс-міністр економіки Роберто Лаванья, якого підтримали 6,14% виборців.

На вищий державний пост претендували шість кандидатів. Основна боротьба розгорнулася між чинним президентом Аргентини Маурісіо Макрі і опозиційним кандидатом Альберто Фернандесом, колишнім главою уряду. За даними влади, явка перевищила 80%.

Для перемоги в першому турі кандидатові в президенти, який заручився найбільшою підтримкою населення, необхідно набрати більше 45% голосів або 40% за умови, що відрив від найближчого суперника становить не менше 10 процентних пунктів.

Нагадаємо, на регіональних виборах у федеральній землі Тюрінгія в Німеччині лідирує партія "Ліві".

Також РБК-Україна писало, що в Британії опозиція готова підтримати прохання прем'єр-міністра Бориса Джонсона про дострокові вибори.