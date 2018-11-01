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На "выборах" в ОРДЛО будут голосовать не более 30% избирателей, - ГУР

Новости » Общество    01.11.2018 - 13:28
Иллюстративное фото (facebook.com/OpasnajaIgra)
Иллюстративное фото (facebook.com/OpasnajaIgra)

По данным разведки, жители оккупированных районов не довольны "властями"

На предстоящих "выборах" на оккупированном Донбассе будут голосовать не более 30% избирателей. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Праута, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, как сообщает разведка, по оценке российских и местных агентств, мониторинг общественного мнения показывает, что в голосовании на "выборах" намерены принять участие не более 30% избирателей.

"Прежде всего, это связано с недовольством местного населения деятельностью назначенных РФ руководителей так называемых "ДНР/ЛНР", - отметил Праута.

Напомним, заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что "выборы" на Донбассе будут нарушением минских соглашений.

Отметим, на этой неделе на заседании Совбеза ООН отклонили предложение России пригласить на заседание представителей "Л/ДНР". Российская сторона пыталась пролоббировать присутствие представителей оккупированных территорий на заседании перед так называемыми "выборами".  Большая часть Совбеза подтвердила приверженность целостности Украины.

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