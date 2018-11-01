На "виборах" в ОРДЛО будуть голосувати не більше 30% виборців, - ГУР

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За даними розвідки, жителі окупованих районів не задоволені "владою"

На майбутніх "виборах" на окупованому Донбасі будуть голосувати не більше 30% виборців. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, як повідомляє розвідка, за оцінкою російських і місцевих агентств, моніторинг громадської думки показує, що в голосуванні на "виборах" мають намір взяти участь не більше 30% виборців.

"Насамперед, це пов'язано з невдоволенням місцевого населення діяльністю призначених РФ керівників так званих "ДНР/ЛНР", - зазначив Праута.

Нагадаємо, заступник генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що "вибори" на Донбасі будуть порушенням мінських угод.

Зазначимо, цього тижня на засіданні Радбезу ООН відхилили пропозицію Росії запросити на засідання представників "Л/ДНР". Російська сторона намагалася пролобіювати присутність представників окупованих територій на засіданні перед так званими "виборами". Більша частина Радбезу підтвердила прихильність цілісності України.