Совбез ООН отклонил предложение России пригласить на заседание представителей "Л/ДНР"

Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

В ООН осудили предстоящие "выборы" в "ДНР"

Члены Совета безопасности ООН отклонили предложение Российской Федерации (РФ) пригласить для участия в заседании СБ по Украине представителей "ДНР" и "ЛНР". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на службу новостей ООН.

В Нью-Йорке во вторник, 30 октября, началось заседание Совбеза ООН по Украине. Предложение России о приглашении представителей "Л/ДНР" не поддержали.

Также перед началом заседания Совбеза ООН группа 8 европейских членов СБ в совместном заявлении подтвердила позицию Евросоюза по Украине, заявила о полной поддержке независимости и территориальной целостности Украины и осудила так называемые "выборы" в "ДНР".

Напомним, заседание СБ ООН было инициировано Украиной. В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая 2018 года.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Российская Федерация должна отменить незаконные "выборы" на оккупированной части Донбасса.