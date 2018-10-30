ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Заместитель Генсека ООН прокомментировала так называемые выборы в "ЛДНР"

Новости » Политика    30.10.2018 - 23:11
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

ООН подчеркивает потребность полного уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины

Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что любые действия, совершенные с нарушением конституции Украины, будут также нарушением и Минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Как нам стало известно, самопровозглашенные республики в Донецке и Луганске объявили о проведении выборов 11 ноября, несмотря на возражения с украинской стороны. Насколько нам известно, продолжается подготовка. Как нам известно, планируется две отдельные процедуры для выборов "глав" и председателей "советов".. Мы хотим обратить внимание, что этот вопрос регулируется Минскими соглашениями и они также рассматриваются в рамках существующих переговорных процедур. Мы хотим обратить внимание, что любые действия, которые совершены с нарушением конституции Украины, будут также нарушением Минских соглашений... ООН подчеркивает потребность полностью полного уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины...", - сообщила ДиКарло.

По ее словам, ООН желает обеспечить предоставление гуманитарной поддержки и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека.

"Мы хотим также обратить внимание на работу миссии ОБСЕ, которая работает в чрезвычайно тяжелых условиях и повторить призыв к обеспечению свободы передвижения миссии. Стоимость конфликта для населения Донбасса растет. ООН желает обеспечить предоставление гуманитарной поддержки и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека", - добавила она.

Напомним, члены Совета безопасности ООН отклонили предложение Российской Федерации (РФ) пригласить для участия в заседании СБ по Украине представителей "ДНР" и "ЛНР".

На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра
Новости Украины ДонбассДНРвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь