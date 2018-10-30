Заместитель Генсека ООН прокомментировала так называемые выборы в "ЛДНР"

Иллюстративное фото (pixabay.com)

ООН подчеркивает потребность полного уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины

Заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что любые действия, совершенные с нарушением конституции Украины, будут также нарушением и Минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Как нам стало известно, самопровозглашенные республики в Донецке и Луганске объявили о проведении выборов 11 ноября, несмотря на возражения с украинской стороны. Насколько нам известно, продолжается подготовка. Как нам известно, планируется две отдельные процедуры для выборов "глав" и председателей "советов".. Мы хотим обратить внимание, что этот вопрос регулируется Минскими соглашениями и они также рассматриваются в рамках существующих переговорных процедур. Мы хотим обратить внимание, что любые действия, которые совершены с нарушением конституции Украины, будут также нарушением Минских соглашений... ООН подчеркивает потребность полностью полного уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины...", - сообщила ДиКарло.

По ее словам, ООН желает обеспечить предоставление гуманитарной поддержки и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека.

"Мы хотим также обратить внимание на работу миссии ОБСЕ, которая работает в чрезвычайно тяжелых условиях и повторить призыв к обеспечению свободы передвижения миссии. Стоимость конфликта для населения Донбасса растет. ООН желает обеспечить предоставление гуманитарной поддержки и мониторинг ситуации с соблюдением прав человека", - добавила она.

Напомним, члены Совета безопасности ООН отклонили предложение Российской Федерации (РФ) пригласить для участия в заседании СБ по Украине представителей "ДНР" и "ЛНР".