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На выборах мэра Харькова проводят три опроса избирателей

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 31 октября, на выборах мэра Харькова три социологические службы проводят опрос избирателей. Результаты минимум двух экзитполов обещают обнародовать сразу после окончания голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Today.

Центр Социальный мониторинг проводит экзитпол Харьков-2021 на случайно выбранных 100 участках. Респондентам задают следующие вопросы:

  • За кого из кандидатов вы проголосовали?
  • За кого проголосуете, если будет второй тур?
  • Возраст и социальный статус.

В центре сообщили, что планируют опросить от 12 до 20 тысяч человек, в зависимости от явки избирателей.

Проводит экзитпол также консорциум "Нью Имидж Маркетинг Групп", "Хьюмен Ресерч" и Харьковская социологическая сеть. Их представители обещают охватить 70 избирательных участков в Харькове.

Представители столичной компании SocioStream будут опрашивать харьковчан на 75 участках.

Напомним, явка на выборах мэра Харькова на 13:00 составила почти 13%.

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Выборы в Харькове