На выборах мэра Харькова проводят три опроса избирателей

Центр Социальный мониторинг проводит экзитпол Харьков-2021 на случайно выбранных 100 участках. Респондентам задают следующие вопросы:

За кого из кандидатов вы проголосовали?

За кого проголосуете, если будет второй тур?

Возраст и социальный статус.

В центре сообщили, что планируют опросить от 12 до 20 тысяч человек, в зависимости от явки избирателей.

Проводит экзитпол также консорциум "Нью Имидж Маркетинг Групп", "Хьюмен Ресерч" и Харьковская социологическая сеть. Их представители обещают охватить 70 избирательных участков в Харькове.

Представители столичной компании SocioStream будут опрашивать харьковчан на 75 участках.