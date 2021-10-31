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Выборы мэра Харькова: названа явка на 13:00

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Харьков, Воскресенье 31 октября 2021 16:27
Выборы мэра Харькова: названа явка на 13:00 Фото6 Явка на выборах мэра Харькова составила почти 13% по состоянию на 13:00 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявляет, что на выборах мэра Харькова составляет 12,8%. Таки данные приводятся по состоянию на 13:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Явка в Харькове на 13:00 - 12,8%. До закрытия участков менее 6 часов", - говорится в сообщении.

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей на выборах мэра Харькова по состоянию на 12:00 составляла 12,4% (погрешность - 0,6%).

При этом в 2015 году на очередных выборах явка к 12:00 составляла 17,7%.

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