Выборы мэра Харькова: названа явка на 13:00

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявляет, что на выборах мэра Харькова составляет 12,8%. Таки данные приводятся по состоянию на 13:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК .

"Явка в Харькове на 13:00 - 12,8%. До закрытия участков менее 6 часов", - говорится в сообщении.

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей на выборах мэра Харькова по состоянию на 12:00 составляла 12,4% (погрешность - 0,6%).

При этом в 2015 году на очередных выборах явка к 12:00 составляла 17,7%.