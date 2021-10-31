На виборах мера Харкова проводять три опитування виборців

Центр Соціальний моніторинг проводить екзитпол Харків-2021 на випадково обраних 100 дільницях. Респондентам задають наступні питання:

За кого з кандидатів Ви проголосували?

За кого проголосуєте, якщо буде другий тур?

Вік і соціальний статус.

У центрі повідомили, що планують опитати від 12 до 20 тисяч осіб, залежно від явки виборців.

Проводить екзитпол також Консорціум "Нью імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" і Харківська соціологічна мережа. Їх представники обіцяють охопити 70 виборчих дільниць у Харкові.

Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.