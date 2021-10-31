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На виборах мера Харкова проводять три опитування виборців

Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 31 жовтня, на виборах мера Харкова три соціологічні служби проводять опитування виборців. Результати мінімум двох екзитполів обіцяють оприлюднити відразу після закінчення голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.

Центр Соціальний моніторинг проводить екзитпол Харків-2021 на випадково обраних 100 дільницях. Респондентам задають наступні питання:

  • За кого з кандидатів Ви проголосували?
  • За кого проголосуєте, якщо буде другий тур?
  • Вік і соціальний статус.

У центрі повідомили, що планують опитати від 12 до 20 тисяч осіб, залежно від явки виборців.

Проводить екзитпол також Консорціум "Нью імідж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" і Харківська соціологічна мережа. Їх представники обіцяють охопити 70 виборчих дільниць у Харкові.

Представники столичної компанії SocioStream опитуватимуть харків'ян на 75 дільницях.

Нагадавши, явка на виборах мера Харкова на 13:00 склала майже 13%.

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Вибори в Харкові