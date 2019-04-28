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На выборах в Испании побеждают социалисты

Новости » Политика    28.04.2019 - 23:59
На выборах в Испании побеждают социалисты
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Они могут получить фракцию на уровне от 116 до 121 мандата

Испанские социалисты могут получить лидерство на нынешних парламентских выборах и создать наибольшую фракцию в следующем испанском парламенте. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, сообщает El Pais.

В то же время отмечается, что социалисты не смогут обеспечить себе большинства, которое позволило бы им сформировать однопартийное правительство. Так, они могут получить фракцию на уровне от 116 до 121 мандата. Социалисты - партия действующего премьер-министра Педро Санчеса.

Предполагаемая коалиция социалистов и левоцентристов из Podemos (42-45 мандатов) будет максимально иметь 166 мандатов, тогда как для большинства нужно 176.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

РБК-Украина писало, что в Испании в воскресенье, 28 апреля, начались досрочные парламентские выборы, по результатам которых будет создано новое правительство.

Необходимость проведения досрочных выборов была продиктована политической нестабильностью - отсутствием поддержки в парламенте у действующего кабинета, сформированного в июне 2018 года Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Практически вся его деятельность была блокирована парламентской оппозицией.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 15 февраля, решил распустить парламент и объявил о проведении досрочных выборов.

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