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На выборах в Грузии лидирует правящая партия, политсила Саакашвили вторая

Автор: Сергей Пышкин

Грузинские телекомпании обнародуют первые результаты местных выборов в стране. Политическая партия Михаила Саакашвили занимает второе место.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По состоянию на 17:00, согласно данным экзитпола, проведенного компанией IPSOS:

  • "Грузинская мечта" 38,6%;
  • "Единое национальное движение" 33%;
  • "За Грузию" 7,6%;
  • "Гирчи – Больше свободы" 4.8%;
  • "Лело" 4%;
  • "Для народа" 2%;
  • "Гирчи" 1.6%;
  • "Граждане" 1.1%;
  • "Европейская Грузия" 1%;
  • Лейбористская партия 1%;
  • "Альянс патриотов" 0.9%;
  • "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 0.8%.

По состоянию на 18:00, согласно данным экзитпола, проведенного компанией Gorbi:

  • "Грузинская мечта" 47.6%;
  • "Единое национальное движение" 27.1%;
  • "За Грузию" 6.8%;
  • "Лело" 2.8%;
  • "Гирчи – Больше свободы" 2.8%;
  • "Европейская Грузия" 2.6%;
  • Лейбористская партия 1.8%;
  • "Альянс патриотов" 1.6%;
  • "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 1.3%;
  • "Граждане" 1%;
  • "Гирчи" 0.9%;
  • Другие партии 3.7%.

Стоит добавить, что согласно договору касаемо выхода из политического кризиса, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет меньше 43% голосов - в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.

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Грузия