На выборах в Грузии лидирует правящая партия, политсила Саакашвили вторая

По состоянию на 17:00, согласно данным экзитпола, проведенного компанией IPSOS:
"Грузинская мечта" 38,6%;
"Единое национальное движение" 33%;
"За Грузию" 7,6%;
"Гирчи – Больше свободы" 4.8%;
"Лело" 4%;
"Для народа" 2%;
"Гирчи" 1.6%;
"Граждане" 1.1%;
"Европейская Грузия" 1%;
Лейбористская партия 1%;
"Альянс патриотов" 0.9%;
"Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 0.8%.
По состоянию на 18:00, согласно данным экзитпола, проведенного компанией Gorbi:
"Грузинская мечта" 47.6%;
"Единое национальное движение" 27.1%;
"За Грузию" 6.8%;
"Лело" 2.8%;
"Гирчи – Больше свободы" 2.8%;
"Европейская Грузия" 2.6%;
Лейбористская партия 1.8%;
"Альянс патриотов" 1.6%;
"Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 1.3%;
"Граждане" 1%;
"Гирчи" 0.9%;
Другие партии 3.7%.
Стоит добавить, что согласно договору касаемо выхода из политического кризиса, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет меньше 43% голосов - в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.