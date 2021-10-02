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На виборах у Грузії лідирує правляча партія, політсила Саакашвілі друга

Автор: Сергій Пишкін

Грузинські телекомпанії оприлюднюють перші результати місцевих виборів в країні. Політична партія Михаїла Саакашвілі займає друге місце.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Станом на 17:00, згідно з даними екзитполу, що проведено компанією IPSOS:

  • "Грузинская мечта" 38,6%;
  • "Единое национальное движение" 33%;
  • "За Грузию" 7,6%;
  • "Гирчи – Больше свободы" 4.8%;
  • "Лело" 4%;
  • "Для народа" 2%;
  • "Гирчи" 1.6%;
  • "Граждане" 1.1%;
  • "Европейская Грузия" 1%;
  • Лейбористская партия 1%;
  • "Альянс патриотов" 0.9%;
  • "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 0.8%.

Станом на 18:00, згідно з даними екзитполу, що проведено компанією Gorbi:

  • "Грузинская мечта" 47.6%;
  • "Единое национальное движение» 27.1%;
  • "За Грузию" 6.8%;
  • "Лело" 2.8%;
  • "Гирчи – Больше свободы" 2.8%;
  • "Европейская Грузия" 2.6%;
  • Лейбористская партия 1.8%;
  • "Альянс патриотов" 1.6%;
  • "Третья сила – Стратегия Агмашенебели" 1.3%;
  • "Граждане" 1%;
  • "Гирчи" 0.9%;
  • Інші партії 3.7%.

Варто додати, що згідно з угодою щодо виходу з політичної кризи, якщо правляча партія "Грузинська мрія" набере менше ніж 43% голосів - в країні будуть призначені дострокові парламентські вибори.

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Грузія