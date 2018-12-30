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На выборах в Бангладеш погибли 12 человек

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 14:30
На выборах в Бангладеш погибли 12 человек
Фото: выборы в Бангладеш (twitter.com/afp)

В частности, в столкновениях погиб один полицейский

В Бангладеш в столкновениях в день выборов погибли 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение AFP.

"По меньшей мере 12 человек погибли в столкновениях в день выборов в воскресенье в Бангладеш после кровопролитной кампании, омраченной подавлением оппозиции премьер-министром Шейхой Хасиной, которая, как ожидается, выиграет четвертый срок", - говорится в сообщении.

Как сообщается, трое мужчин были застрелены полицией, а еще восемь погибли в столкновениях между активистами правящей "Партии Авами" и оппозиционной Бангладешской националистической партией (BNP). Кроме того, сообщается, что вооруженные оппозиционеры убили одного полицейского.

На данный момент голосование закончилось.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бангладеш полиция ликвидировала 117 предполагаемых наркодилеров и арестовала несколько тысяч человек с 12 мая в рамках борьбы с распространением наркотиков. 

Также сообщалось, что в Бангладеш вследствие столкновения автобуса с грузовиком погибли 11 человек, еще восем пострадали. 

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