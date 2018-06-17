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В Бангладеш более 10 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 22:49
Фото: Бангладеш (banglanews_eng twitter)
Фото: Бангладеш (banglanews_eng twitter)

В результате столкновения пострадали 8 человек

В Бангладеш вследствие столкновения автобуса с грузовиком погибли 11 человек, еще лосем пострадали. Об этом сообщает Хinhua.

Как сообщается, авария произошел в субботу вечером в 360 км к северо-западу от Дакки. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, некоторые из них получили тяжелые травмы.

Однако причина аварии не установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бангладеш в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) по меньшей мере восемь человек погибли, еще 26 пострадали.

Сообщается, что ДТП произошло в ночь на воскресенье, 1 апреля, в округе Гопалгандж в центральной части Бангладеш.

Согласно информации издания, водитель не справился с управлением, автобус сошел в кювет на шоссе между городами Дакка и Кхулна. Шесть человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных травм. Все пострадавшие были госпитализированы.

В США произошла авария на "американских горках", госпитализированы 6 человек В Польше грузовик столкнулся с поездом, есть погибший и пострадавшие
Теги публикации: авария, Бангладеш  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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