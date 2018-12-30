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На виборах у Бангладеш загинули 12 людей

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 14:30
На виборах у Бангладеш загинули 12 людей
Фото: вибори в Бангладеш (twitter.com/afp)

Зокрема, у сутичках загинув один поліцейський

У Бангладеш в сутичках в день виборів загинули 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення AFP.

"Щонайменше 12 людей загинули в сутичках у день виборів у неділю в Бангладеші після кровопролитної кампанії, затьмареної придушенням опозиції прем'єр-міністром Шейхою Хасиною, яка, як очікується, виграє четвертий термін", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, троє чоловіків були застрелені поліцією, а ще вісім загинули в сутичках між активістами правлячої "Партії Авамі" і опозиційної Бангладешської націоналістичної партії (BNP). Крім того, повідомляється, що озброєні опозиціонери вбили одного поліцейського.

На даний момент голосування закінчилося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бангладеш поліція ліквідувала 117 ймовірних наркодилерів і заарештувала кілька тисяч чоловік з 12 травня в рамках боротьби з поширенням наркотиків.

Також повідомлялося, що в Бангладеш внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 11 людей, ще восьмеро постраждали.

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