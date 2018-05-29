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Интервью

В Бангладеш полиция ликвидировала 117 наркодилеров

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 20:11
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/banglanews_eng)
Фото: иллюстративное фото (twitter.com/banglanews_eng)

Также полиция арестовала несколько тысяч человек с 12 мая в рамках борьбы с распространением наркотиков

В Бангладеш полиция ликвидировала 117 предполагаемых наркодилеров и арестовала несколько тысяч человек с 12 мая в рамках борьбы с распространением наркотиков. Об этом сообщает Newage Bangladesh.

Как сообщается, во вторник были убиты еще 12 человек, которых подозревали в торговле наркотиками. В полиции заявили, что при попытке задержания наркодилеры попытались оказать сопротивление правоохранительным органам и открыли огонь. Отмечается, что во время перестрелки пострадали трое полицейских.

BBC сообщает, что  в ходе операций были задержаны тысячи подозреваемых. Сотни людей, которые употребляют наркотики, получили штрафы.

Отмечается, что кампания была объявлена ​​премьер-министром Бангладеш Шейхой Хасиной с целью борьбы с наркоторговцами.

Также Guardian сообщает, что даккский правозащитник Пинаки Бхаттачарья заявил, что силы безопасности создают "атмосферу террора".

 "Силы безопасности действуют в качестве судьи, присяжных и палачей", - сказал он.

Сообщается, что правозащитники и активисты сравнили действия полиции Бангладеш с репрессиями на Филиппинах, где в 2016 году в результате борьбы с распространением наркотиков были убиты 7 тыс. человек.

Напомним, ранне стало известно, что Министерство юстиции совместно с экспертами Евросоюза начали разработку реабилитационной программы для наркозависимых заключенных.

В Бельгии мужчина убил двух полицейских и еще одного человека В Минюсте разрабатывают реабилитационную программу для наркозависимых заключенных
Теги публикации: наркотики, полиция, Бангладеш  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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