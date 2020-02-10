На выборах в Азербайджане побеждает правящая партия

Фото: выборы в Азербайджане (trend.az)

ОБСЕ уже раскритиковала выборы за нарушения при подсчете голосов

На выборах в Азербайджане побеждает партия действующего президента Ильхама Алиева. Об этом заявил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, передают местные СМИ.

Сообщается, что согласно предварительным результатам, кандидаты от правящей партии "Новый Азербайджан" получили 70 из 125 мест в парламенте. При этом партия Алиева только укрепила свои позиции по сравнению с предыдущим созывом.

В то же время, как заявил координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов, нарушения при подсчете ставят под вопрос честность парламентских выборов.

"Значительные нарушения во время подсчета голосов в ходе выборов заставили сомневаться в честности результатов выборов", - сказал он на пресс-конференции.

По официальным данным, во внеочередных выборах в парламент приняли участие 47,81% избирателей

Напомним, ранее в Польше назвали дату президентских выборов. По словам маршала Сейма Эльжбеты Витек, выборы президента состоятся 10 мая 2020 года. В случае необходимости второй тур голосования проведут через две недели - 24 мая. Начало избирательной кампании объявят в официальном печатном издании польского Кабмина.